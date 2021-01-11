Давно в поиске идеального рецепта тоненьких блинов? Владимир Ярославский поделился собственным рецептом блинов на молоке, как их готовить читайте в материале Smachno News.

Шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился рецептом тоненьких блинов на молоке, которые он готовит в своем ресторане, в инстаграм.

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Блины получаются очень ароматными и тоненькими, края не пересыхают. Начинкой для блинов от Владимира Ярославского могут быть как сладкие джемы и творожные массы, так и вареная курочка и грибочки.

Ингредиенты: – 4 яйца;

– 4 г соли;

– 380 г муки;

– 1 л молока;

– 50 г сливочного масла;

– 55 г сахара.

Как приготовить блины на молоке