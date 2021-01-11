Блины от Ярославского: простой и проверенный рецепт от шеф-повара
Давно в поиске идеального рецепта тоненьких блинов? Владимир Ярославский поделился собственным рецептом блинов на молоке, как их готовить читайте в материале Smachno News.
Шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился рецептом тоненьких блинов на молоке, которые он готовит в своем ресторане, в инстаграм.
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Блины получаются очень ароматными и тоненькими, края не пересыхают. Начинкой для блинов от Владимира Ярославского могут быть как сладкие джемы и творожные массы, так и вареная курочка и грибочки.
Как приготовить блины на молоке
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. В отдельной миске соедините яйца, соль, сахар, муку и 200 мл молока и перемешайте до однородной консистенции венчиком.
- Небольшими порциями вливайте в тесто для блинов остальное молоко и осторожными и плавными движениями венчика смешивайте, не взбивая массу.
- Сливочное масло растопите и смешайте с подсолнечным маслом, влейте в тесто и перемешайте. В дальнейшем приготовлении блинов не нужно использовать олию или масло, мы уже добавили их в тесто.
- По консистенции тесто на блины должно напоминать жидкие сливки. Время от времени перемешивайте тесто, чтобы мука в нем не оседала на дно сосуда.
- Обжаривайте блины на разогретой сковородке с антипригарным покрытием с обеих сторон до готовности.
- Если вы следите за фигурой, можете приготовить блины с добавлением гречневой муки в пропорции 5-% обычной муки, 50% гречневой и добавьте к рецепту еще одно куриное яйцо. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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