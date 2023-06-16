Бограч – это густой и насыщенный суп. Ему характерно большое количество мяса, моркови и томатов, картофеля, приправы и ароматной паприки. Многие паприки.
Читайте также День пикника с "Аппетитной": какие блюда приготовить для отдыха на природе
Чтобы и вы могли отведать домашний густой суп, мы выбрали лучший рецепт настоящего закарпатского бограча.
Рецепт закарпатского бограча
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Приготовление:
- Нарезаем небольшими кубиками бекон, очищенный лук. Морковь нарезаем соломкой, сладкий перец – произвольно.
- Очищенный картофель нарезаем грубыми кусками, чеснок – мелко-мелко. Так же и острый перец.
- Разрезаем ребра по одному. Говядину режем так, чтобы можно было за один укус съесть в готовом виде.
- Жарим бекон на среднем огне в виде шкварок. Высыпаем лук и жарим несколько минут. Добавляем морковь, жарим еще несколько минут.
- Далее добавляем молотый острый перец и паприку.
- Добавляем размятые томаты вместе с соком, сладкий перец сразу за помидорами. Добавляем мясо.
- Доливаем воду, вода должна накрыть мясо. Сдабриваем специями и солью. Доводим наш суп до кипения.
- Убавляем огонь до минимального и варим до тех пор, пока мясо станет мягким. Закладываем картофель.
- При необходимости приливаем еще немного воды, чтобы закрывать все продукты.
- Готовим бограч до тех пор, пока смягчится картофель. Добавляем чеснок и зелень.
- Настаиваем суп десять минут, подаем к столу.
Приятного аппетита!