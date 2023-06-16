Бограч – это густой и насыщенный суп. Ему характерно большое количество мяса, моркови и томатов, картофеля, приправы и ароматной паприки. Многие паприки.

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Чтобы и вы могли отведать домашний густой суп, мы выбрали лучший рецепт настоящего закарпатского бограча.

Рецепт закарпатского бограча

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Нарезаем небольшими кубиками бекон, очищенный лук. Морковь нарезаем соломкой, сладкий перец – произвольно.
  • Очищенный картофель нарезаем грубыми кусками, чеснок – мелко-мелко. Так же и острый перец.
  • Разрезаем ребра по одному. Говядину режем так, чтобы можно было за один укус съесть в готовом виде.
  • Жарим бекон на среднем огне в виде шкварок. Высыпаем лук и жарим несколько минут. Добавляем морковь, жарим еще несколько минут.
  • Далее добавляем молотый острый перец и паприку.
  • Добавляем размятые томаты вместе с соком, сладкий перец сразу за помидорами. Добавляем мясо.
  • Доливаем воду, вода должна накрыть мясо. Сдабриваем специями и солью. Доводим наш суп до кипения.
  • Убавляем огонь до минимального и варим до тех пор, пока мясо станет мягким. Закладываем картофель.
  • При необходимости приливаем еще немного воды, чтобы закрывать все продукты.
  • Готовим бограч до тех пор, пока смягчится картофель. Добавляем чеснок и зелень.
  • Настаиваем суп десять минут, подаем к столу.

Приятного аппетита!