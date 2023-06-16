Бограч – це густий і насичений суп. Йому характерна велика кількість м'яса, моркви й томатів, картоплі, приправи та ароматна паприка. Багато паприки.

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Аби й ви могли скуштувати домашній густий суп, ми дібрали найкращий рецепт справжнього закарпатського бограча.

Рецепт закарпатського бограча

Час: 2 години

2 години Порції: 6

Інгредієнти:

– 100 грамів копченого бекону;

– 3 ріпчасті цибулини;

– 2 морквини;

– 6 картоплин;

– 3 зубки часнику;

– 400 грамів томатів у власному соку;

– 2 солодкі перці;

– 1 гострий перець;

– 600 грамів яловичини;

– 800 грамів м'ясних свинячих реберець;

– 1 столова ложка солодкої паприки;

– сіль та спеції;

– 2,5 літри води;

– жменька петрушки.

Приготування:

Нарізаємо невеличкими кубиками бекон, очищену цибулю. Моркву нарізаємо соломкою, солодкий перець – довільно.

Очищену картоплю нарізаємо грубими шматками, часник – дрібно-дрібно. Так само і гострий перець.

Розрізаємо ребра по одному. Яловичину ріжемо так, щоб можна було за один укус з’їсти в готовому виді.

Смажимо бекон на середньому вогні до вигляду шкварок. Висипаємо цибулю та смажимо кілька хвилин. Додаємо моркву, смажимо ще кілька хвилин.

Далі додаємо мелений гострий перець і паприку.

Додаємо розім'яті томати разом із соком, солодкий перець одразу за томатами. Додаємо м'ясо.

Доливаємо воду, вода повинна накрити м'ясо. Присмачуємо спеціями і сіллю. Доводимо наш суп до кипіння.

Зменшуємо вогонь до мінімального та варимо до того часу, поки м’ясо стане м’яким. Закладаємо картоплю.

При необхідності доливаємо ще трохи води, щоб закривала всі продукти.

Готуємо бограч до того часу, поки зм’якне картопля. Додаємо часник та зелень.

Настоюємо суп десять хвилин, подаємо до столу.

Смачного!

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