Бограч – це густий і насичений суп. Йому характерна велика кількість м'яса, моркви й томатів, картоплі, приправи та ароматна паприка. Багато паприки.
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Аби й ви могли скуштувати домашній густий суп, ми дібрали найкращий рецепт справжнього закарпатського бограча.
Рецепт закарпатського бограча
- Час: 2 години
- Порції: 6
Приготування:
- Нарізаємо невеличкими кубиками бекон, очищену цибулю. Моркву нарізаємо соломкою, солодкий перець – довільно.
- Очищену картоплю нарізаємо грубими шматками, часник – дрібно-дрібно. Так само і гострий перець.
- Розрізаємо ребра по одному. Яловичину ріжемо так, щоб можна було за один укус з’їсти в готовому виді.
- Смажимо бекон на середньому вогні до вигляду шкварок. Висипаємо цибулю та смажимо кілька хвилин. Додаємо моркву, смажимо ще кілька хвилин.
- Далі додаємо мелений гострий перець і паприку.
- Додаємо розім'яті томати разом із соком, солодкий перець одразу за томатами. Додаємо м'ясо.
- Доливаємо воду, вода повинна накрити м'ясо. Присмачуємо спеціями і сіллю. Доводимо наш суп до кипіння.
- Зменшуємо вогонь до мінімального та варимо до того часу, поки м’ясо стане м’яким. Закладаємо картоплю.
- При необхідності доливаємо ще трохи води, щоб закривала всі продукти.
- Готуємо бограч до того часу, поки зм’якне картопля. Додаємо часник та зелень.
- Настоюємо суп десять хвилин, подаємо до столу.
Смачного!