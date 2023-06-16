Рецепт настоящего закарпатского бограча
16 июня 2023, 20:09Читати новину українською
Источник:Authentic Ukraine
О настоящем закарпатском бограче на огне ходят легенды, а вот как приготовить его дома? У нас есть рецепт!
Бограч – это густой и насыщенный суп. Ему характерно большое количество мяса, моркови и томатов, картофеля, приправы и ароматной паприки. Многие паприки.
Читайте также День пикника с "Аппетитной": какие блюда приготовить для отдыха на природе
Чтобы и вы могли отведать домашний густой суп, мы выбрали лучший рецепт настоящего закарпатского бограча.
Рецепт закарпатского бограча
- Время: 2 часа
- Порции: 6
– 100 граммов копченого бекона;
– 3 репчатые луковицы;
– 2 морковки;
– 6 картофелин;
– 3 зубка чеснока;
– 400 граммов томатов в собственном соке;
– 2 сладких перца;
– 1 острый перец;
– 600 граммов говядины;
– 800 граммов мясных свиных ребрышек;
– 1 столовая ложка сладкой паприки;
– соль и специи;
– 2,5 литра воды;
– горстка петрушки.
Приготовление:
- Нарезаем небольшими кубиками бекон, очищенный лук. Морковь нарезаем соломкой, сладкий перец – произвольно.
- Очищенный картофель нарезаем грубыми кусками, чеснок – мелко-мелко. Так же и острый перец.
- Разрезаем ребра по одному. Говядину режем так, чтобы можно было за один укус съесть в готовом виде.
- Жарим бекон на среднем огне в виде шкварок. Высыпаем лук и жарим несколько минут. Добавляем морковь, жарим еще несколько минут.
- Далее добавляем молотый острый перец и паприку.
- Добавляем размятые томаты вместе с соком, сладкий перец сразу за помидорами. Добавляем мясо.
- Доливаем воду, вода должна накрыть мясо. Сдабриваем специями и солью. Доводим наш суп до кипения.
- Убавляем огонь до минимального и варим до тех пор, пока мясо станет мягким. Закладываем картофель.
- При необходимости приливаем еще немного воды, чтобы закрывать все продукты.
- Готовим бограч до тех пор, пока смягчится картофель. Добавляем чеснок и зелень.
- Настаиваем суп десять минут, подаем к столу.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить один из трех летних супов, которые подаются исключительно холодными.