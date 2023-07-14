Больше никаких булок: рецепт бургера в лаваше
14 июля 2023, 17:06Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Не уверенны между бургером и шаурмой? Приготовьте два в одном: бургер в лаваше. Такой вариант уличной еды понравится каждому.
Сытный бургер с сочной котлетой в лаваше – интересный вариант стритфуда для тех, кого трудно удивить чем-нибудь новым. Такой вкуснятин можно подавать с куриной котлетой, говяжьей или с рваной свининой.
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Ингредиенты для начинки тоже можно менять, ведь кто выбирает с огурцами, а другой – помидоры. Вкус блюда от этого хуже не станет. Просто попробуйте, оно того стоит!
Рецепт бургера в лаваше
- Время: 15 минут
- Порции: 1
– 100 – 150 граммов фарша;
– 1 лист лаваша;
– 1 кусок твердого сыра;
– ломтик помидора;
– руккола;
– маринованный огурец;
– 1 ложка майонеза;
– 1 ложка кетчупа;
– 1 ложка французской горчицы;
– 1 ложка паприки.
Приготовление:
- Для соуса смешиваем майонез, кетчуп, горчицу и паприку.
- Разрезаем лаваш от центра до края и выкладываем обжаренную котлету.
- Далее смазываем все соусом, добавляем творог, нарезанные овощи и зелень.
- Заворачиваем бургер в лаваш так, чтобы образовался треугольник.
- Жарим блюдо на сковороде 10 – 15 минут до корочки.
- Подаем с французским картофелем, жареным бататом или овощным салатом.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить овощную запеканку из кабачков в духовке по нашему рецепту.