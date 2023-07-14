Ситний бургер з соковитою котлетою у лаваші – цікавий варіант стрітфуду для тих, кого важко здивувати чимось новим. Такий смаколик можна подавати з курячою котлетою, яловичою або з рваною свининою.
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Інгредієнти для начинки теж можна змінювати, адже хтось обирає з огірками, а інший – помідори. Смак страви від цього гіршим не стане. Просто спробуйте, воно того варте!
Рецепт бургера в лаваші
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- Для соусу змішуємо майонез, кетчуп, гірчицю та паприку.
- Розрізаємо лаваш від центру до краю та викладаємо обсмажену котлету.
- Далі змащуємо все соусом, додаємо сир, нарізані овочі та зелень.
- Загортаємо бургер в лаваш так, аби утворився трикутник.
- Смажимо страву на сковорідці 10 – 15 хвилин до скоринки.
- Подаємо з французькою картоплею, смаженим бататом або овочевим салатом.
Смачного!