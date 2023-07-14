Сытный бургер с сочной котлетой в лаваше – интересный вариант стритфуда для тех, кого трудно удивить чем-нибудь новым. Такой вкуснятин можно подавать с куриной котлетой, говяжьей или с рваной свининой.

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Ингредиенты для начинки тоже можно менять, ведь кто выбирает с огурцами, а другой – помидоры. Вкус блюда от этого хуже не станет. Просто попробуйте, оно того стоит!

Рецепт бургера в лаваше

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 100 – 150 граммов фарша;

– 1 лист лаваша;

– 1 кусок твердого сыра;

– ломтик помидора;

– руккола;

– маринованный огурец;

– 1 ложка майонеза;

– 1 ложка кетчупа;

– 1 ложка французской горчицы;

– 1 ложка паприки.

Приготовление:

Для соуса смешиваем майонез, кетчуп, горчицу и паприку.

Разрезаем лаваш от центра до края и выкладываем обжаренную котлету.

Далее смазываем все соусом, добавляем творог, нарезанные овощи и зелень.

Заворачиваем бургер в лаваш так, чтобы образовался треугольник.

Жарим блюдо на сковороде 10 – 15 минут до корочки.

Подаем с французским картофелем, жареным бататом или овощным салатом.

Приятного аппетита!

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