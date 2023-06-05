Чизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложке
5 июня 2023, 15:58Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Летом, когда жара и хочется только прохладного ветерка, не хочется готовить на кухне. Однако когда хочется сладкого – нужно идти на жертвы или выбрать рецепт без использования духовки. Как холодный чизкейк без выпекания.
Чизкейк с клубникой – невероятно вкусный десерт, летний, свежий и ароматный. Он подойдет к любому празднику или семейному застолью.
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Если сезон клубники уже прошел или вы хотите попробовать его с другими ягодами – смело можете заменять. Прекрасно подойдут персики, ежевика, черника или голубика.
Рецепт клубничного чизкейка
- Время: 5 часов
- Порции: 8
– 300 граммов песочного печенья
– 150 граммов сливочного масла;
– 500 граммов крем-сыра;
– 250 граммов сливок от 20% жирности;
– 20 граммов желатина + 100 граммов воды;
– 120 граммов сахарной пудры;
– ванильный ароматизатор;
– 500 граммов клубники;
– 1 пакет клубничного желе.
Приготовление:
- ️Печенье измельчаем в крошку и соединяем с растопленным маслом, выкладываем в форму застеленную пергаментом, бортики смазываем каплей масла, формируем лепешку кладем в холодильник.
- Желатин заливаем холодной водой.
- ️Соединяем крем-сыр, сливки, сахарную пудру, ваниль и растопленный желатин (подогреваем его в микроволновке), и взбиваем блендером или смешиваем все вместе венчиком.
- Выливаем творожную массу на лепешку, кладем в холодильник.
- Желе разводим в 300 граммов горячей воды, охлаждаем до комнатной температуры.
- На холодный торт выкладываем очищенную вымытую клубнику и сверху заливаем (постепенно) желе каждый раз охлаждая.
- Охлаждаем чизкейк еще 4 часа.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить клубничный тирамису, который подойдет на любой праздник.