Чизкейк с клубникой – невероятно вкусный десерт, летний, свежий и ароматный. Он подойдет к любому празднику или семейному застолью.
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Если сезон клубники уже прошел или вы хотите попробовать его с другими ягодами – смело можете заменять. Прекрасно подойдут персики, ежевика, черника или голубика.
Рецепт клубничного чизкейка
- Время: 5 часов
- Порции: 8
Приготовление:
- ️Печенье измельчаем в крошку и соединяем с растопленным маслом, выкладываем в форму застеленную пергаментом, бортики смазываем каплей масла, формируем лепешку кладем в холодильник.
- Желатин заливаем холодной водой.
- ️Соединяем крем-сыр, сливки, сахарную пудру, ваниль и растопленный желатин (подогреваем его в микроволновке), и взбиваем блендером или смешиваем все вместе венчиком.
- Выливаем творожную массу на лепешку, кладем в холодильник.
- Желе разводим в 300 граммов горячей воды, охлаждаем до комнатной температуры.
- На холодный торт выкладываем очищенную вымытую клубнику и сверху заливаем (постепенно) желе каждый раз охлаждая.
- Охлаждаем чизкейк еще 4 часа.
Приятного аппетита!