Чизкейк з полуницею – неймовірно смачний десерт, літній, свіжий та ароматний. Він підійде до будь-якого свята чи родинного застілля.
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Якщо сезон полуниці вже пройшов, або ви хочете спробувати його з іншими ягодами – сміло можете заміняти. Чудово підійдуть персики, ожина, чорниця чи лохина.
Рецепт полуничного чизкейка
- Час: 5 годин
- Порції: 8
Приготування:
- ️Печиво подрібнюємо в крихту і з'єднуємо з розтопленим маслом, викладаємо в форму застелену пергаментом, бортики змазуємо краплею олії, формуємо корж кладемо в холодильник.
- ️Желатин заливаємо холодною водою.
- ️З'єднуємо крем-сир, вершки, цукрову пудру, ваніль і розтоплений желатин (підігріваємо його в мікрохвильовці), і збиваємо блендером чи змішуємо все разом вінчиком.
- ️Виливаємо сирну масу на корж, кладемо в холодильник.
- ️Желе розводимо в 300 грамів гарячої води, охолоджуємо до кімнатної температури.
- На холодний торт викладаємо очищену помиту полуницю і зверху заливаємо (поступово) желе щоразу охолоджуючи.
- Охолоджуємо чизкейк ще 4 години.
Смачного!