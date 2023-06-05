Чизкейк з полуницею – неймовірно смачний десерт, літній, свіжий та ароматний. Він підійде до будь-якого свята чи родинного застілля.

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Якщо сезон полуниці вже пройшов, або ви хочете спробувати його з іншими ягодами – сміло можете заміняти. Чудово підійдуть персики, ожина, чорниця чи лохина.

Рецепт полуничного чизкейка

Час: 5 годин

5 годин Порції: 8

Інгредієнти на форму 21 сантиметр:

– 300 грамів пісочного печива

– 150 грамів вершкового масла;

– 500 грамів крем-сиру;

– 250 грамів вершків від 20% жирності;

– 20 грамів желатину + 100 грамів води;

– 120 грамів цукрової пудри;

– ванільний ароматизатор;

– 500 грамів полуниці;

– 1 пакет полуничного желе.

Приготування:

️Печиво подрібнюємо в крихту і з'єднуємо з розтопленим маслом, викладаємо в форму застелену пергаментом, бортики змазуємо краплею олії, формуємо корж кладемо в холодильник.

️Желатин заливаємо холодною водою.

️З'єднуємо крем-сир, вершки, цукрову пудру, ваніль і розтоплений желатин (підігріваємо його в мікрохвильовці), і збиваємо блендером чи змішуємо все разом вінчиком.

️Виливаємо сирну масу на корж, кладемо в холодильник.

️Желе розводимо в 300 грамів гарячої води, охолоджуємо до кімнатної температури.

На холодний торт викладаємо очищену помиту полуницю і зверху заливаємо (поступово) желе щоразу охолоджуючи.

Охолоджуємо чизкейк ще 4 години.

Смачного!

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