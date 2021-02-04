Учиться никогда не поздно, а учиться готовить настоящую итальянскую пасту – это идеальное занятие в свободное время. Владимир Ярославский поделился своими навыками и знаниями в приготовлении домашних макарон. Айда готовить вместе!

Источник: инстаграм Владимира Ярославского

Украинский шеф-повар и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" поделился советами по приготовлению домашней пасты (макарон).

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Помимо ценных советов по приготовлению настоящей итальянской пасты, шеф-повар поделился рецептом макарон.

Правила приготовления домашних макарон

– приобретите муку твердых сортов грубого помола. Владимир Ярославский отметил, что называется она Семола ди грано дуро. Именно благодаря этому сорту муки ваша паста не будет развариваться при варке, и не будет впитывать в себя избыток воды.

– настоящую итальянскую пасту варят в большом количестве воды и не добавляют масла ни в тесто, ни при варке.

Рецепт домашней пасты (макарон)

Ингредиенты:

- 600 г муки;

- 300 г куриных яиц.

Как приготовить макароны дома

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Пересыпьте муку в глубокую миску. Яйца смешайте в массу вилкой и влейте в муку. Легкими движениями пальцев вмешивайте яйца в муку, не замешивая тесто сразу. Замесите тесто, накройте пищевой пленкой и отправьте отдохнуть в холодильник на 30 минут. Для раскатывания теста вам нужно иметь специальную ручную машинку для пасты. Руками Вы тоже можете раскатать тесто на такие виды макарон, как таяйрин, оркетте, трофие, гарганелли, кавателли.

Советы по приготовлению домашних макарон

– Если вы планируете экспериментировать с текстурой теста для пасты, используйте в рецепте только желтки, или желтки-белки в пропорции 50:50.

– выбирайте яйца для пасты с максимально яркой окраской желтка.

– не бойтесь экспериментировать и добавляйте к пасте разнообразные пищевые красители: шпинат, свеклу, морковь, чернила каракатицы или спирулину.

– готовую и нарезанную пасту нужно немного присыпать мукой, а хранить порционно в морозилке – пищевые плотно закрытые пакеты подойдут лучше всего.