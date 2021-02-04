Вчитись ніколи не пізно, а вчитись готувати справжню італійську пасту – це ідеальне заняття у вільний час. Володимир Ярославський поділився своїми навичками та знаннями у приготуванні домашніх макаронів. Гайда готувати разом!

Джерело: інстаграм Володимира Ярославського

Український шеф-кухар та суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" поділився порадами, щодо приготування домашньої пасти (макаронів).

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Окрім цінних порад по приготуванню справжньої італійської пасти, шеф-кухар також поділився рецептом макаронів.

Правила приготування домашніх макаронів

– придбайте борошно твердих сортів грубого мелення. Володимир Ярославський зазначив, що називається вона Семола ді грано дуро. Саме завдяки цьому сорту борошна ваша паста не буде розварюватись при варінні, та не вбиратиме в себе надлишок води.

– справжню італійську пасту варять у великій кількості води та не додають у неї олії ні у тісто, ні при варінні.

Рецепт домашньої пасти (макаронів)

Інгредієнти:

– 600 г борошна;

– 300 г курячих яєць.

Як приготувати макарони вдома

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Пересипте борошно в глибоку миску. Яйця змішайте в масу виделкою та влийте до борошна. Легкими рухами пальців вмішуйте яйця в борошно, не замішуючи тісто одразу. Замісіть тісто, накрийте харчовою плівкою та відправте відпочити в холодильник на 30 хвилин. Для розкачування тіста вам потрібно мати спеціальну ручну машинку для пасти. Руками ви теж можете розкачати тісто на такі види макаронів, як таяйрін, оркєтте, трофіє, гарганеллі, кавателлі.

Поради щодо приготування домашніх макаронів

– Якщо ви плануєте експериментувати із текстурою тіста для пасти, використайте в рецепті тільки жовтки, або жовтки-білки в пропорції 50:50.

– обирайте яйця для пасти з максимально яскравим забарвленням жовтка.

– не бійтесь експериментувати та додавайте до пасти різноманітні харчові барвники: шпинат, буряк, моркву, чорнила каракатиці або спіруліну.

– готову та нарізану пасту потрібно трішки присипати борошном, а зберігати порційно в морозилці – харчові щільно закриті пакети підійдуть найкраще.