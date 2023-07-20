Сорбет из клубники и персика – идеальный вариант летнего десерта, который не только утолит жажду, но и придаст особые нотки в жаркий день.

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Такой десерт можно подавать как перед застольем, так и в качестве десерта. А регулировать сахар в десерте можно самостоятельно, ведь фрукты уже и так сладкие.

Рецепт сорбета из клубники и персика

Время: 5 – 6 часов

5 – 6 часов Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 грамм клубники

– 1 килограмм персиков

– 150 граммов сахара

– 11 граммов пектина

– 20 – 30 грамм сока лимона.

Приготовление:

Персики бланшируем в кипятке примерно 45 секунд и перекладываем в воду со льдом. Затем легко зачищаем от кожуры, а мякоть снимаем с косточки дольками.

Клубнику моем, зачищаем от зеленых хвостиков, блендером делаем из нее пюре, добавляем лимонный сок.

Получившееся пюре ставим на огонь и сразу добавляем сахар, который предварительно смешиваем с пектином.

Венчиком размешиваем сахар пока пюре едва теплое и доводим до кипения смесь – интенсивно помешивая венчиком. Даем прокипеть хотя бы минутку.

Добавляем кусочки персиков и прогреваем смесь до кипения, держим 3 – 4 минуты на огне, чтобы полностью хорошо прогрелся персик.

Смесь перебиваем в однородную массу. По желанию можно добавить еще сахар или лимонный сок, охлаждаем. Наливаем все в миску и ставим в морозилку на 6 – 7 часов.

Пока смесь замораживается, ее нужно помешивать, где-то с 3 – 4-х часов. Это все чтоб смесь не взялась одним куском.

Когда все готово, можно еще раз быстро "пробить" смесь блендером в чашке с горизонтальными лезвиями до однородной консистенции. После этого поставить в морозилку еще на пол часа.

Приятного аппетита!

Хранить сорбет можно в морозильнике более месяца, только накрывайте пленкой. И после длительного хранения снова доведите до однородной консистенции.

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