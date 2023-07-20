Сорбет з полуниці та персика – ідеальний варіант літнього десерту, який не тільки втамує спрагу, а й додасть особливих ноток у спекотний день.

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Такий десерт можна подавати як перед застіллям, так і в якості десерту. А регулювати цукор в десерті можна самостійно, адже фрукти вже й так солодкі.

Рецепт сорбету з полуниці та персика

Час: 5 – 6 годин

5 – 6 годин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів полуниці

– 1 кілограм персиків

– 150 грамів цукру

– 11 грамів пектину

– 20 – 30 грамів соку лимона.

Приготування:

Персики бланшуємо в окропі приблизно 45 секунд і перекладаємо у воду з льодом. Потім легко зачищаємо від шкірки, а м'якоть знімаємо з кісточки часточками.

Полуницю миємо, зачищаємо від зелених хвостиків, блендером робимо з неї пюре, додаємо лимонний сік.

Отримане пюре ставимо на вогонь і одразу додаємо цукор, який попередньо змішуємо з пектином.

Вінчиком розмішуємо цукор поки пюре ледь тепле і доводимо до кипіння суміш – інтенсивно помішуючи вінчиком. Даємо прокипіти хоча б хвилинку.

Додаємо шматочки персиків і ще прогріваємо суміш до кипіння, тримаємо 3 – 4 хвилини на вогні, щоб повністю добре прогрівся персик.

Суміш перебиваємо в однорідну масу. За бажанням можна додати ще цукру чи лимонного соку, охолоджуємо. Наливаємо все у миску і ставимо у морозилку на 6 – 7 годин.

Поки суміш заморожується, її треба помішувати, десь з 3 – 4-ої годинки. Це все щоб суміш не узялася одним шматком.

Коли все готово, можна ще раз швидко "пробити" суміш блендером у чашці з горизонтальними лезами до однорідної консистенції. Після цього поставити в морозилку ще на пів години.

Смачного!

Зберігати сорбет можна в морозилці понад місяць, тільки накривайте плівкою. І після тривалого зберігання знов доведіть до однорідної консистенції.

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