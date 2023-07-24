Приготувати лікарську ковбасу просто, вона виходить однорідної консистенції, ніжна та неймовірно смачна. Такий смаколик можна додавати до салатів, готувати бутерброди чи сендвічі.

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До основного рецепта ковбаси можна додавати фісташки, коров'ячі вершки, сир. так вона буде змінювати смак та смакуватиме по-новому.

Рецепт домашньої лікарської ковбаси

Час: 2 години

2 години Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 800 грамів курячого м'яса без шкіри або куряча тушка;

– 1 морква;

– 1 ріпчаста цибуля;

– лавровий листок;

– 40 грамів желатину;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– буряковий сік.

Приготування:

Викладаємо всі інгредієнти у каструлю: цибулю, моркву, курятину та спеції, заливаємо водою та варимо на помірному вогні 1,5 години.

Дістаємо курку, уварюємо решту бульйону ще годинку.

Розбираємо курку, додаємо спеції (перець, коріандр, часник сухий, мускатний горіх та трохи чилі). Додаємо 20 – 30 грамів бурякового соку (для кольору).

Змішуємо 400 грамів бульйону (гарячого) та 40 грамів желатину. І теж додаємо до курки.

Все збиваємо блендером 5 – 7 хвилин.

Розливаємо у форму і кладемо в холодильник на ніч.

Смачного!

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