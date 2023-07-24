Приготувати лікарську ковбасу просто, вона виходить однорідної консистенції, ніжна та неймовірно смачна. Такий смаколик можна додавати до салатів, готувати бутерброди чи сендвічі.
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До основного рецепта ковбаси можна додавати фісташки, коров'ячі вершки, сир. так вона буде змінювати смак та смакуватиме по-новому.
Рецепт домашньої лікарської ковбаси
- Час: 2 години
- Порції: 8 – 10
Приготування:
- Викладаємо всі інгредієнти у каструлю: цибулю, моркву, курятину та спеції, заливаємо водою та варимо на помірному вогні 1,5 години.
- Дістаємо курку, уварюємо решту бульйону ще годинку.
- Розбираємо курку, додаємо спеції (перець, коріандр, часник сухий, мускатний горіх та трохи чилі). Додаємо 20 – 30 грамів бурякового соку (для кольору).
- Змішуємо 400 грамів бульйону (гарячого) та 40 грамів желатину. І теж додаємо до курки.
- Все збиваємо блендером 5 – 7 хвилин.
- Розливаємо у форму і кладемо в холодильник на ніч.
Смачного!