Грибы придадут драникам невероятного аромата. Обязательно попробуйте – вам понравится.

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Деруны с грибами

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Смотрите, как приготовить деруны: видео

Приготовление:

  1. ️ Натрите на мелкой терке картофель и лук.
  2. добавьте яйцо, соль, перец, муку и перемешайте. Жарьте драники до золотистости с обеих сторон.
  3. Чеснок измельчите, выложите на сковороду, добавьте нарезанные средними кусочками грибы, тимьян и жарьте до испарения жидкости. ️
  4. Затем влейте сливки, добавляем сыр, соль, перец и готовьте несколько минут до загустения.
  5. Выложите соус на драники ️и подавайте к столу.