Грибы придадут драникам невероятного аромата. Обязательно попробуйте – вам понравится.
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Деруны с грибами
- Время: 50 минут
- Порций: 2
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Приготовление:
- ️ Натрите на мелкой терке картофель и лук.
- добавьте яйцо, соль, перец, муку и перемешайте. Жарьте драники до золотистости с обеих сторон.
- Чеснок измельчите, выложите на сковороду, добавьте нарезанные средними кусочками грибы, тимьян и жарьте до испарения жидкости. ️
- Затем влейте сливки, добавляем сыр, соль, перец и готовьте несколько минут до загустения.
- Выложите соус на драники ️и подавайте к столу.