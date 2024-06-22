Гриби додадуть дерунам неймовірного аромату. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.

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Деруни з грибами

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться, як приготувати деруни: відео

Приготування:

  1. ️ Натріть на дрібній терці картоплю та цибулю.
  2. Додайте яйце, сіль, перець, борошно та перемішайте. Смажте деруни до золотавості з обох боків.
  3. Часник подрібніть, викладіть на пательню, додайте нарізані середніми шматочками гриби, тим'ян і смажте до випаровування рідини. ️
  4. Потім влийте вершки, додайте сир, сіль, перець і готуйте кілька хвилин до загустіння.
  5. Викладіть соус на деруни ️та подавайте до столу.