Гриби додадуть дерунам неймовірного аромату. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
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Деруни з грибами
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
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Приготування:
- ️ Натріть на дрібній терці картоплю та цибулю.
- Додайте яйце, сіль, перець, борошно та перемішайте. Смажте деруни до золотавості з обох боків.
- Часник подрібніть, викладіть на пательню, додайте нарізані середніми шматочками гриби, тим'ян і смажте до випаровування рідини. ️
- Потім влийте вершки, додайте сир, сіль, перець і готуйте кілька хвилин до загустіння.
- Викладіть соус на деруни ️та подавайте до столу.