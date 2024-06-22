Любимое блюдо по-новому: рецепт фантастических драников с грибным соусом

22 июня 2024, 18:59
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Источник:

talli_sun

Многие украинцы просто обожают деруны. Попробуйте приготовить их с вкусным соусом.

Грибы придадут драникам невероятного аромата. Обязательно попробуйте – вам понравится.

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Деруны с грибами

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 3 – 4 картофелины;
– 1 лук;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка муки;
– соль, перец по вкусу;
– 5 – 6 шампиньонов;
– 2 зубчика чеснока;
– тимьян по вкусу;
– 200 миллилитров сливок;
– 1 столовая ложка тертого пармезана.

Смотрите, как приготовить деруны: видео

Приготовление:

  1. ️ Натрите на мелкой терке картофель и лук.
  2. добавьте яйцо, соль, перец, муку и перемешайте. Жарьте драники до золотистости с обеих сторон.
  3. Чеснок измельчите, выложите на сковороду, добавьте нарезанные средними кусочками грибы, тимьян и жарьте до испарения жидкости. ️
  4. Затем влейте сливки, добавляем сыр, соль, перец и готовьте несколько минут до загустения.
  5. Выложите соус на драники ️и подавайте к столу.
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Автор: Ольга Котів