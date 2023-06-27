Звезда одесской кухни – форшмак из сельди и яблок
27 июня 2023, 15:58Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Что первым приходит в голову при разговоре об одесской кухне? Форшмак из сельди, яблок и сливочного масла. А чтобы приготовить его по рецепту настоящих одесситов – читайте дальше.
Любой город в первую очередь запоминается местной едой. Если вспоминать Одессу – это море, а еще невероятно вкусный местный форшмак с кусочком темного хлеба и зеленым лучком сверху.
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Рецепт одесского форшмака
- Время: 20 минут
- Порции: 4
– 250 граммов филе сельди;
– 3 отварных куриных яйца;
– 60 граммов мякоти хлеба;
– 60 – 70 граммов кислого яблока;
– 80 граммов сливочного масла;
– 40 – 50 граммов репчатого лука.
Приготовление:
- ️Секрет удачного форшмака в том, что здесь можно брать даже соленую и не жирную селедку, и делать ее более нежной и вкусной.
- Очищаем рыбу на чистое филе без реберных косточек, а вот мелких, что в спинке можно не бояться – они перекрутятся в мясорубке.
- Зачищаем яблоки от кожуры, нарезаем на кусочки. Аналогично нарезаем лук и яйца.
- Хлеб можно брать вчерашний или даже более древний, без корок. Если хлеб достаточно черствый, то можно его немного замочить молоком 20 – 25 граммов на 20 минут.
- Все ингредиенты прокручиваем через мясорубку с мелкими отверстиями. Лучше всего класть все вперемешку – так лучше будет образовываться однородная и сочная текстура.
- Приходим по вкусу, если нужно добавляем соль, обязательно черный молотый перец, если яблоко было не простокваша и хочется более яркий вкус можно добавить несколько капель лимонного сока или винного уксуса.
- Даем остыть в холодильнике и подаем на хлебчике. Посыпаем зеленым луком или рубленой петрушкой.
Приятного аппетита!Понравился ли рецепт закуски? Попробуйте также приготовить маринованную черешню по нашему. рецептом.