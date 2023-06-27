Маринованная черешня – это легко, необычно и вкусно! Такую закрутку можно использовать на бутербродах, к брускетам с крем-сыром или маслом.
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Будет вкусить маринованная черешня также с вяленым мясом, нарезкой сыров ассорти или к рассольным сырам. Для маринада вам требуются обычные ингредиенты: яблочный или винный уксус, специи.
Рецепт маринованной черешни
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 2
Приготовление:
- Очищаем черешню от косточек разделяя на половинки.
- Для холодного маринада смешиваем все ингредиенты и пробуем по вкусу. Должен быть приятный, чуть кисленький и сладковатый вкус.
- Стерилизованную баночку хорошо наполняем черешней, заливаем холодным маринадом и даем постоять 2 – 3 часа.
- Для яркости вкуса маринад со специями можно довести почти до кипения и охладить – тогда вкус специй будет более насыщенным.
- ️ Еще можно использовать, по желанию, листья шалфея, чабрец.
- Для тостов из белого хлеба нарезаем красивые ломтики, слегка смазываем сливочным маслом с одной стороны и запекаем под верхним грилем на 220 градусов быстро до румяности. Можно то же делать в тостере и использовать масло вместо масла.
- На тосты намазываем крем-сыр или казнь, сверху кладем черешню, хорошо поливаем свежим медом.
Приятного аппетита!