Маринованная черешня – это легко, необычно и вкусно! Такую закрутку можно использовать на бутербродах, к брускетам с крем-сыром или маслом.

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Будет вкусить маринованная черешня также с вяленым мясом, нарезкой сыров ассорти или к рассольным сырам. Для маринада вам требуются обычные ингредиенты: яблочный или винный уксус, специи.

Рецепт маринованной черешни

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов черешни без косточек.

Для холодного маринада:

– 20 граммов яблочного или винного уксуса, можно лимонный сок

– 30 граммов сахара

– 200 граммов воды

– 1 столовая ложка смеси 5 перцев;

– несколько гвоздик и кориандр.

Приготовление:

Очищаем черешню от косточек разделяя на половинки.

Для холодного маринада смешиваем все ингредиенты и пробуем по вкусу. Должен быть приятный, чуть кисленький и сладковатый вкус.

Стерилизованную баночку хорошо наполняем черешней, заливаем холодным маринадом и даем постоять 2 – 3 часа.

Для яркости вкуса маринад со специями можно довести почти до кипения и охладить – тогда вкус специй будет более насыщенным.

️ Еще можно использовать, по желанию, листья шалфея, чабрец.

Для тостов из белого хлеба нарезаем красивые ломтики, слегка смазываем сливочным маслом с одной стороны и запекаем под верхним грилем на 220 градусов быстро до румяности. Можно то же делать в тостере и использовать масло вместо масла.

На тосты намазываем крем-сыр или казнь, сверху кладем черешню, хорошо поливаем свежим медом.

Приятного аппетита!

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