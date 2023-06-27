Будь-яке місто в першу чергу запам’ятовується місцевою їжею. Якщо згадувати Одесу – це море, а ще неймовірно смачний місцевий форшмак зі шматочком темного хліба і зеленою цибулькою зверху.
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Рецепт одеського форшмаку
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- ️Секрет вдалого форшмаку в тому, що тут можна брати навіть солоного і не жирного оселедця, і робити його більш ніжним та смачним.
- Очищаємо рибу на чисте філе без реберних кісточок, а ось дрібних, що в спинці можна не боятись – вони перекрутяться в м'ясорубці.
- Зачищаємо яблука від шкірки, нарізаємо на шматочки. Аналогічно нарізаємо цибулю та яйця.
- Хліб можна брати вчорашній чи навіть ще давніший, без скоринок. Якщо хліб досить черствий, то можна його трішечки замочити молоком 20 – 25 грамів на 20 хвилин.
- Усі інгредієнти прокручуємо через мʼясорубку з дрібними отворами. Краще за все класти все вперемішку – так краще буде утворюватись однорідна і соковита текстура.
- Доводимо до смаку, якщо потрібно додаємо сіль, обовʼязково чорний мелений перець, якщо яблуко було не кисле і хочеться більш яскравий смак можна додати декілька крапель лимонного соку чи винного оцту.
- Даємо охолонути в холодильнику і подаємо на хлібчику. Посипаємо зеленою цибулею або січеною петрушкою.
Смачного!