Зеленый гаспачо – настоящий летний суп без труда
19 июня 2023, 14:56Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Вы, вероятно, слышали за традиционный испанский суп гаспачо. А что, если мы предложим приготовить кое-что по измененному рецепту? Вам понравится!
Зеленый гаспачо – это не только простой в приготовлении летний суп, но и полезный и диетический обед или ужин. Его стоит попробовать, ведь он совершенен и ароматен.
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Подавайте его как к праздничному столу, так и к легкому летнему обеду или ужину.
Рецепт зеленого гаспачо
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 440 граммов желтых томатов;
– 80 грамм листьев шпината;
– 80 граммов желтого или зеленого перца;
– 130 граммов огурцов;
– 15 граммов чеснока конфи;
– 25 граммов оливкового масла;
– 10 граммов лимонного сока;
– соль.
Для декора:
– редис;
– половинка моцареллы или целая бурата;
– зелень петрушки;
– огурец.
Приготовление:
- Томаты надрезаем с одной стороны и удаляем плодоножку, бланшируем в кипятке 25 секунд. Сразу кладем в холодную воду со льдом, а как остыв снимаем кожуру.
- Перец желтый или зеленый очищаем от кожуры простой экономкой. Листья шпината, без стеблей промываем водой.
- Нарезаем огурец с кожурой.
- Чеснок конфи – это либо печеный в духовке в фольге 40 минут, либо томленный в масле (90 граммов 40 минут).
- Все овощи перекладываем в чашу блендера, добавляем листья шпината, оливковое масло и очень хорошо измельчаем в однородную массу. Добавляем соль, лимонный сок и доводим по вкусу.
- Затем процеживаем все через сито, чтобы осталась только нежная часть супа. Ставим суп в холодильный, чтобы он был холоден.
- В тарелку нарезаем мельчайший гарнир: сначала редис, огурец, можно даже сельдерей стебель. Наливаем суп, а сверху на гарнир кладем половинку моцареллы или бураты.
- Если хотите немного гуще супа, добавьте к рецепту немного мякоти хлеба: граммов 30 – 40 и будет также очень вкусно.
Приятного аппетита!Понравился ли рецепт супа? Попробуйте также приготовить один из трех летних супов, которые подойдут в жаркий день