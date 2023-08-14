Греческий гирос – рецепт блюда Богов

Гирос – это традиционное блюдо греческой кухни. Она очень похожа на турецкую шаурму, поэтому ее часто так и называют — греческая шаурма. Главное отличие рецепта гироса заключается в разнообразии ингредиенты для начинки.

Гирос по-домашнему может приготовить каждый. Это очень простое блюдо, хотя и состоит из большого количества ингредиентов.

Читайте также Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами

Чаще всего для гирос используют самое куриное мясо. Оно более нежное и отлично сочетается с известным дзадзики соусом. Домашняя пита, хорошо пропитанная чесноком, имеет невероятный аромат и сделает блюдо очень вкусным.

Рецепт гирос с курицей

Время: 1 час

1 час Порции: 2

– 250 граммов пшеничной муки;– 50 граммов воды;– 40 граммов кефира;– 1 яйцо;– половина чайной ложки разрыхлителя для теста;– соль;– половина чайной ложки сахара;– 1 ложка масла.– 150 граммов густого йогурта;– 1 огурец;– 2 зубчика чеснока;– зелень (мята, укроп, базилик);– оливковое масло;– 400 граммов курицы;– 300 граммов картофеля фри;– 2 помидора;– 1 огурец;– 1 сладкий перец;– 2 салатных лука;– листья салата.

Приготовление:

Для приготовления пойти все ингредиенты нужно смешать и замесить тесто, скачать его в шарик. После этого выложить в сосуд и немного посыпать мукой. На 30 минут оставить в холодильнике, чтобы тесто отдохнуло.

Огурец и чеснок натираем на мелкой терке. Добавляем оливковое масло и солим. Зелень мелко нарезаем ножом. Все ингредиенты хорошо перемешать вместе с йогуртом и оставить в холодильнике на 15–20 минут.

Куриное филе нарезать небольшими ломтиками. Солим и перчим, далее обжариваем на оливковом масле до образования золотистой корочки.

Нарезаем все овощи для начинки произвольными кусочками.

Достаем тесто из холодильника и разделяем на две части. Каждую из них раскатываем скалкой в виде небольших тонких лепешек, которые поместятся на сковороду.

Предварительно разогреваем сковороду, добавляем оливковое масло. Жарим лепешки с обеих сторон до образования коричневых точек.

Уже готовый корж немного смазываем соусом и выкладываем листья салата. Сверху добавляем ингредиенты для начинки: курицу, огурец, помидоры, перец, картофель. Заворачиваем лепешку, внутрь можно добавить еще соуса.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить блины с маковой начинкой по нашему рецепту.