Гірос по-домашньому може приготувати кожен. Це надзвичайно проста страва, хоч і складається із великої кількості інгредієнтів.

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Найчастіше для гірос використовують саме куряче м’ясо. Воно більш ніжне і відмінно поєднується з відомим соусом дзадзікі. Домашня піта, добре просочена часником, має неймовірний аромат і зробить страву дуже смачною.

Рецепт гірос з куркою

Час: 1 година

1 година Порції: 2

Інгредієнти для піти:

– 250 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів води;

– 40 грамів кефіру;

– 1 яйце;

– половина чайної ложки розпушувача для тіста;

– сіль;

– половина чайної ложки цукру;

– 1 ложка олії.

Для начинки:

– 150 грамів густого йогурту;

– 1 огірок;

– 2 зубчики часнику;

– зелень (м’ята, кріп, базилік);

– оливкова олія;

– 400 грамів курки;

– 300 грамів картоплі фрі;

– 2 помідори;

– 1 огірок;

– 1 солодкий перець;

– 2 салатні цибулі;

– листя салату.

Приготування:

Для приготування піти всі інгредієнти потрібно змішати і замісити тісто, скачати його в кульку. Після цього викласти в посудину і трохи посипати борошном. На 30 хвилин залишити в холодильнику, аби тісто відпочило.

Огірок і часник натираємо на дрібній тертці. Додаємо оливкову олію і солимо. Зелень дрібно нарізаємо ножем. Всі інгредієнти добре перемішати разом із йогуртом і залишити в холодильнику на 15 – 20 хвилин.

Куряче філе нарізати невеликими скибками. Солимо і перчимо, далі обсмажуємо на оливковій олії до утворення золотистої скоринки.

Нарізаємо всі овочі для начинки довільними шматочками.

Дістаємо тісто з холодильника і розділяємо на дві частини. Кожну з них розкачуємо качалкою у вигляді невеликих тонких коржиків, які помістяться на сковороду.

Попередньо розігріваємо сковороду, додаємо оливкову олію. Смажимо коржі з обох боків до утворення коричневих цяток.

Вже готовий корж трохи змащуємо соусом і викладаємо листя салату. Зверху додаємо інгредієнти для начинки: курку, огірок, помідори, перець, картоплю. Загортаємо корж, всередину можна додати ще соусу.

Смачного!

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