Мы привыкли готовить блины на пшеничной муке, а если попробовать их несколько другими – гречишными.

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Украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом гречневых блинов, чтобы каждый мог попробовать их дома.

Рецепт гречневых блинов

Время: 50 минут

50 минут Порции: 18 штук

Ингредиенты:

– 100 граммов гречневой муки;

– 250 граммов кипятка;

– 200 граммов яйца;

– 10 граммов сахара;

– 3 грамма соли;

– 450 граммов теплого молока;

– 120 граммов пшеничной муки;

– 50 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Заливаем кипятком гречневую муку и перемешиваем.

Добавляем яйца, сахар, соль и половину теплого молока.

Добавляем пшеничную муку, смешиваем тесто блендером, вливаем остаток молока и растопленное сливочное масло.

Обжариваем блины на разогретой сковороде по бокам.

Их можно есть как с мясной или рыбной начинкой, так и поливать медом или сметаной.

Приятного аппетита!

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