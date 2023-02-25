Мы привыкли готовить блины на пшеничной муке, а если попробовать их несколько другими – гречишными.
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Украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом гречневых блинов, чтобы каждый мог попробовать их дома.
Рецепт гречневых блинов
- Время: 50 минут
- Порции: 18 штук
Приготовление:
- Заливаем кипятком гречневую муку и перемешиваем.
- Добавляем яйца, сахар, соль и половину теплого молока.
- Добавляем пшеничную муку, смешиваем тесто блендером, вливаем остаток молока и растопленное сливочное масло.
- Обжариваем блины на разогретой сковороде по бокам.
- Их можно есть как с мясной или рыбной начинкой, так и поливать медом или сметаной.
Приятного аппетита!
Популярные начинки для блинов:
- курятина и грибы
- курятина с овощами: морковь, лук
- кисломолочный творог с изюмом
- кисломолочный творог с чесноком и укропом
- варенье или джем
- шоколадная паста
- сгущенка или ириски
- тушеная или консервированная рыба
- морковь с горошком
- говяжий фарш с овощами