Мы привыкли готовить блины на пшеничной муке, а если попробовать их несколько другими – гречишными.

Читайте также Легко и быстро: куриный шницель с хрустящей корочкой всего за 5 минут

Украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом гречневых блинов, чтобы каждый мог попробовать их дома.

Рецепт гречневых блинов

  • Время: 50 минут
  • Порции: 18 штук

Приготовление:

  • Заливаем кипятком гречневую муку и перемешиваем.
  • Добавляем яйца, сахар, соль и половину теплого молока.
  • Добавляем пшеничную муку, смешиваем тесто блендером, вливаем остаток молока и растопленное сливочное масло.
  • Обжариваем блины на разогретой сковороде по бокам.
  • Их можно есть как с мясной или рыбной начинкой, так и поливать медом или сметаной.

Приятного аппетита!

Популярные начинки для блинов:

  • курятина и грибы
  • курятина с овощами: морковь, лук
  • кисломолочный творог с изюмом
  • кисломолочный творог с чесноком и укропом
  • варенье или джем
  • шоколадная паста
  • сгущенка или ириски
  • тушеная или консервированная рыба
  • морковь с горошком
  • говяжий фарш с овощами