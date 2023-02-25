Ми звикли готувати млинці на пшеничному борошні, а що якщо спробувати їх дещо іншими – гречаними.

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Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом гречаних млинців, аби кожен міг спробувати їх вдома.

Рецепт гречаних млинців

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 18 штук

Інгредієнти:

– 100 грамів гречаного борошна;

– 250 грамів окропу;

– 200 грамів яйця;

– 10 грамів цукру;

– 3 грамів солі;

– 450 грамів теплого молока;

– 120 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

Заливаємо окропом гречане борошно та перемішуємо.

Додаємо яйця, цукор, сіль та половину теплого молока.

Додаємо пшеничне борошно, змішуємо тісто блендером, вливаємо залишок молока та розтоплене вершкове масло.

Обсмажуємо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.

Їх можна їсти як з м'ясною чи рибною начинкою, так і поливати медом чи сметаною.

Смачного!

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