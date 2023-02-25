Как приготовить гречневые блины – простой рецепт

Блинчики прекрасно подойдут как к завтраку, так и к обеду или ужину. А что они были действительно особенными, попробуйте гречишные.

Мы привыкли готовить блины на пшеничной муке, а если попробовать их несколько другими – гречишными.

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Украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом гречневых блинов, чтобы каждый мог попробовать их дома.

Рецепт гречневых блинов

Время: 50 минут

50 минут Порции: 18 штук

– 100 граммов гречневой муки;– 250 граммов кипятка;– 200 граммов яйца;– 10 граммов сахара;– 3 грамма соли;– 450 граммов теплого молока;– 120 граммов пшеничной муки;– 50 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Заливаем кипятком гречневую муку и перемешиваем.

Добавляем яйца, сахар, соль и половину теплого молока.

Добавляем пшеничную муку, смешиваем тесто блендером, вливаем остаток молока и растопленное сливочное масло.

Обжариваем блины на разогретой сковороде по бокам.

Их можно есть как с мясной или рыбной начинкой, так и поливать медом или сметаной.

Приятного аппетита!

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