Рецепт домашней колбасы на Пасху от Ольги Мартыновской
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками в инстаграм рецептом домашней колбасы, которую вы можете приготовить на Пасху. Запишите себе рецепт.
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Ольга Мартыновская рассказывает как приготовить колбасу. Чтобы мясо было мягким надо оставить его в специях на сутки в прохладном месте, а затем хорошо замесить до однородной консистенции. Экспериментируйте со специями, добавляйте тимьян, базилик, кориандр или паприку.
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Рецепт колбасы
Домашняя колбаса / инстаграм Ольги Мартыновской
- Окорок нарежьте ломтиками размером 1,5×1,5 см.
- Сало измельчите в мясорубке.
- Чеснок очистите, измельчите ножом.
- Разотрите черный перец в ступке или между двумя листами бумаги, добавьте перец, соль, орегано, чеснок, добавьте в мясо. Тщательно перемешайте.
- Далее – наполните свиную оболочку мясом, с двух сторон завяжите нитками. Сделайте несколько проколов ножом, чтобы колбаса не лопнула во время выпекания.
- Заверните в кольцо, выложите на пергамент. В противень налейте 100-150 миллилитров горячей воды, добавьте несколько веточек тимьяна.
- Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, отправьте запекаться в течение часа.
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.
- Выложите на тарелку, нарежьте ломтиками. Приятного аппетита!
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