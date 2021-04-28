Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками в инстаграм рецептом домашней колбасы, которую вы можете приготовить на Пасху. Запишите себе рецепт.

Ольга Мартыновская рассказывает как приготовить колбасу. Чтобы мясо было мягким надо оставить его в специях на сутки в прохладном месте, а затем хорошо замесить до однородной консистенции. Экспериментируйте со специями, добавляйте тимьян, базилик, кориандр или паприку.

Читайте также Что положить в пасхальную корзину 2021: список разрешенных и запрещенных продуктов

Рецепт колбасы

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиного окорока;

– 250 граммов сала;

– 1,5 метра натуральной свиной оболочки;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка сушеного орегано;

– черный перец горошком;

– соль.

⠀

Домашняя колбаса / инстаграм Ольги Мартыновской