Гуакамоле – це ідеальний соус для будь-якої страви. Ми підготували для вас рецепт за яким ви легко приготуєте його в домашніх умовах.

Гуакамоле – соус мексиканської кухні. Традиційно його готують з авокадо, соку лайму та солі. Також можна додавати цибулю, петрушку, кінзу, перець чилі, часник. Подають з грінками, чіпсами, до мясних страв.

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Рецепт гуакамоле

Інгредієнти:

– 2 авокадо;

– кінза;

– 2 зубчики часнику;

– 1/2 лайму;

– зелена цибуля;

– перець;

– сіль.