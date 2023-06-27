Вы больше не захотите хлеба: как приготовить вкусную замену к завтраку
27 июня 2023, 18:25Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Фокачча – вкусная альтернативная обычному дрожжевому хлебу. Это не просто вкусная итальянская сдоба, это кулинарный шедевр на скорую руку.
В Италии очень популярна фокачча – рыхлый лепешок из дрожжевого теста с разнообразными начинками: помидорами, ароматными травами и оливковым маслом.
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Ее подают к громким застолиям, или к обеду или ужину. Необычайно вкусный итальянский хлеб покорил уже не одного туриста.
Рецепт итальянской фокаччи
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 6
– 600 граммов муки
– 10 граммов сухих дрожжей
– 10 граммов соли
– 10 граммов сахара
– 20 граммов оливкового масла
– 450 граммов теплой (около 40 градусов) воды.
Для начинки:
– оливки;
– помидоры черри;
– базилик или розмарин;
– чеснок;
– оливковое масло;
– соль;
– сыр.
Приготовление:
- Для теста просеиваем муку, добавляем остальные сухие ингредиенты, перемешиваем, добавляем оливковое масло и теплую воду, столовой ложкой замешиваем тесто.
- Накрываем пищевой плёнкой и откладываем на 1 час.
- ️Форму смазываем оливковым маслом, выкладываем тесто, слегка распределяем по форме, смазываем тесто оливковым маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10 минут.
- Руки смазываем маслом и пальчиками делаем характерный для фокаччи рельеф, снова накрываем пленкой и еще раз оставляем на 10 минут.
- ️Рандомно распределяем по тесту начинку, желательно засунуть все поглубже, чтобы не подгорело.
- Выпекаем в духовке предварительно разогретой до 240 градусов на нижнем уровне – режим верх низ, около 25 минут, до золотистой корочки сверху.
- Готовой фокаччи даем полностью остыть.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить овсянку тирамису, которая удивит каждого за завтраком.