Вы больше не захотите хлеба: как приготовить вкусную замену к завтраку

27 июня 2023, 18:25
Читати новину українською

Источник:

Вкусные домашние рецепты

Фокачча – вкусная альтернативная обычному дрожжевому хлебу. Это не просто вкусная итальянская сдоба, это кулинарный шедевр на скорую руку.

В Италии очень популярна фокачча – рыхлый лепешок из дрожжевого теста с разнообразными начинками: помидорами, ароматными травами и оливковым маслом.

Читайте также Как по-особому приготовить котлеты: рецепты, которые понравятся всей семье

Ее подают к громким застолиям, или к обеду или ужину. Необычайно вкусный итальянский хлеб покорил уже не одного туриста.

Рецепт итальянской фокаччи

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты на форму 36х27 см:
– 600 граммов муки
– 10 граммов сухих дрожжей
– 10 граммов соли
– 10 граммов сахара
– 20 граммов оливкового масла
– 450 граммов теплой (около 40 градусов) воды.
Для начинки:
– оливки;
– помидоры черри;
– базилик или розмарин;
– чеснок;
– оливковое масло;
– соль;
– сыр.

Приготовление:

  • Для теста просеиваем муку, добавляем остальные сухие ингредиенты, перемешиваем, добавляем оливковое масло и теплую воду, столовой ложкой замешиваем тесто.
  • Накрываем пищевой плёнкой и откладываем на 1 час.
  • ️Форму смазываем оливковым маслом, выкладываем тесто, слегка распределяем по форме, смазываем тесто оливковым маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10 минут.
  • Руки смазываем маслом и пальчиками делаем характерный для фокаччи рельеф, снова накрываем пленкой и еще раз оставляем на 10 минут.
  • ️Рандомно распределяем по тесту начинку, желательно засунуть все поглубже, чтобы не подгорело.
  • Выпекаем в духовке предварительно разогретой до 240 градусов на нижнем уровне – режим верх низ, около 25 минут, до золотистой корочки сверху.
  • Готовой фокаччи даем полностью остыть.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить овсянку тирамису, которая удивит каждого за завтраком.
Автор: Богданна Рибак