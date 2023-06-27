В Италии очень популярна фокачча – рыхлый лепешок из дрожжевого теста с разнообразными начинками: помидорами, ароматными травами и оливковым маслом.
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Ее подают к громким застолиям, или к обеду или ужину. Необычайно вкусный итальянский хлеб покорил уже не одного туриста.
Рецепт итальянской фокаччи
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Для теста просеиваем муку, добавляем остальные сухие ингредиенты, перемешиваем, добавляем оливковое масло и теплую воду, столовой ложкой замешиваем тесто.
- Накрываем пищевой плёнкой и откладываем на 1 час.
- ️Форму смазываем оливковым маслом, выкладываем тесто, слегка распределяем по форме, смазываем тесто оливковым маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10 минут.
- Руки смазываем маслом и пальчиками делаем характерный для фокаччи рельеф, снова накрываем пленкой и еще раз оставляем на 10 минут.
- ️Рандомно распределяем по тесту начинку, желательно засунуть все поглубже, чтобы не подгорело.
- Выпекаем в духовке предварительно разогретой до 240 градусов на нижнем уровне – режим верх низ, около 25 минут, до золотистой корочки сверху.
- Готовой фокаччи даем полностью остыть.
Приятного аппетита!