В Італії надзвичайно популярна фокачча – пухкий корж з дріжджового тіста з різноманітними начинками: помідорами, ароматними травами та оливковою олією.
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Її подають до гучних застіль, або до обіду чи вечері. Надзвичайно смачний італійський хліб підкорив вже не одного туриста.
Рецепт італійської фокаччі
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- ️Для тіста просіюємо борошно, додаємо решту сухих інгредієнтів, перемішуємо, додаємо оливкову олію і теплу воду, столовою ложкою замішуємо тісто.
- Накриваємо харчовою плівкою і відкладаємо на 1 годину.
- ️Форму змащуємо оливковою олією, викладаємо тісто, злегка розподіляємо за формою, змащуємо тісто оливковою олією, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 10 хвилин.
- ️Руки змащуємо олією і пальчиками робимо характерний для фокаччі рельєф, знову накриваємо плівкою і ще раз залишаємо на 10 хвилин.
- ️Рандомно розподіляємо по тісту начинку, бажано засунути все поглибше, щоб не підгоріло.
- ️Випікаємо в духовці попередньо розігрітій до 240 градусів на нижньому рівні – режим верх низ, близько 25 хвилин, до золотистої скоринки зверху.
- ️Готовій фокаччі даємо повністю охолонути.
Смачного!