В Італії надзвичайно популярна фокачча – пухкий корж з дріжджового тіста з різноманітними начинками: помідорами, ароматними травами та оливковою олією.

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Її подають до гучних застіль, або до обіду чи вечері. Надзвичайно смачний італійський хліб підкорив вже не одного туриста.

Рецепт італійської фокаччі

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6

Інгредієнти на форму 36х27 см:

– 600 грамів борошна

– 10 грамів сухих дріжжів

– 10 грамів солі

– 10 грамів цукру

– 20 грамів оливкової олії

– 450 грамів теплої (близько 40 градусів) води.

Для начинки:

– оливки;

– помідори чері;

– базилік чи розмарин;

– часник;

– оливкова олія;

– сіль;

– сир.

Приготування:

️Для тіста просіюємо борошно, додаємо решту сухих інгредієнтів, перемішуємо, додаємо оливкову олію і теплу воду, столовою ложкою замішуємо тісто.

Накриваємо харчовою плівкою і відкладаємо на 1 годину.

️Форму змащуємо оливковою олією, викладаємо тісто, злегка розподіляємо за формою, змащуємо тісто оливковою олією, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 10 хвилин.

️Руки змащуємо олією і пальчиками робимо характерний для фокаччі рельєф, знову накриваємо плівкою і ще раз залишаємо на 10 хвилин.

️Рандомно розподіляємо по тісту начинку, бажано засунути все поглибше, щоб не підгоріло.

️Випікаємо в духовці попередньо розігрітій до 240 градусів на нижньому рівні – режим верх низ, близько 25 хвилин, до золотистої скоринки зверху.

️Готовій фокаччі даємо повністю охолонути.

Смачного!

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