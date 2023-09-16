Пирог "Невидимка" с яблоками – популярный вариант домашней выпечки с большим количеством фруктов, приятной ноткой лимона и хрустящей корочкой. Он быстрый и легкий в приготовлении, вкус – невероятный.
Читайте также Вкусно и сбалансировано: чем наполнить ланч бокс в школу и работу
Во время приготовления тесто превращается в крем с яблоками, что придает домашней выпечке особый вкус и аромат. Бюджетный десерт к чаю или кофе точно не оставит вас без приятных впечатлений.
Рецепт яблочного пирога "Невидимка"
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Яблоки очищаем и вырезаем серединку. Нарезаем на тонкие слайсы. Полим лимонным соком.
- Яйца, сахар, ванильный сахар, соль взбиваем до светлой пены. Добавляем молоко, растопленное масло, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности.
- Добавляем к тесту яблоки и хорошо перемешиваем, чтобы каждый ломтик яблока был окутан тестом. Перекладываем массу в форму для запекания, выравниваем и присыпаем миндальными хлопьями.
- Выпекаем в духовке при 180 градусах 50 – 60 минут, все зависит от мощности духовки. Если горит верх, накройте его фольгой.
- После запекания дайте немного остыть. Теплый пирог будет вкуснейший с мороженым, а холодный самостоятельно. По вкусу он как яблоки с заварным кремом.
Приятного аппетита!