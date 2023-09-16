Пиріг "Невидимка" з яблуками – популярний варіант домашньої випічки з великою кількістю фруктів, приємною ноткою лимона та хрумкою скоринкою. Він швидкий та легкий у приготуванні, а смак – неймовірний.

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Під час приготування тісто перетворюється у крем з яблуками, що надає домашній випічці особливого смаку та аромату. Бюджетний десерт до чаю чи кави, точно не залишить вас без приємних вражень.

Рецепт яблучного пирога "Невидимка"

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 700 грамів яблук;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 2 яйця;

– 50 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 100 грамів молока;

– 30 грамів вершкового масла;

– 80 грамів борошна;

– 7 грамів розпушувача для тіста.

Приготування:

Яблука очищаємо та вирізаємо серединку. Нарізаємо на тоненькі слайси. Поливаємо лимонним соком.

Яйця, цукор, ванільний цукор, сіль збиваємо до світлої піни. Додаємо молоко, розтоплене масло, просіяне борошно та розпушувач. Перемішуємо до однорідності.

Додаємо до тіста яблука та добре перемішуємо, щоб кожна скибка яблука була окутана тістом. Перекладаємо масу до форми для запікання, вирівнюємо та присипаємо мигдалевими пластівцями.

Випікаємо в духовці при 180 градусах 50 – 60 хвилин, все залежить від потужності духовки. Якщо підгорає верх, накрийте його фольгою.

Після запікання дайте трохи охолонути. Теплий пиріг буде дуже смачний з морозивом, а холодний самостійно. На смак він наче яблука з заварним кремом.

Смачного!

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