Этот вариант зимней консервации из кабачков и моркови станет излюбленным среди ваших рецептов. Он не только легок в приготовлении, но и очень вкусен.

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Подавайте кабачки по-корейски к мясу, рыбе или гарнирам из картофеля. Будет вкусить также гречневая каша и макароны.

Рецепт кабачков по-корейски

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4

Ингредиенты:

– 3 килограмма кабачков;

– 1,5 килограмма моркови;

– 1,5 килограмма лука;

– 3 ложки соли;

– 750 граммов подсолнечного масла (рафинированного);

– 150 граммов уксуса 9%;

– 60 граммов молотого кориандра;

– 300 граммов сахара;

– 3 чайные ложки острого молотого перца;

– 3 головки чеснока.

Приготовление:

Морковь чистим и натираем на специальной терке соломкой. Выкладываем в отдельную миску.

Кабачки также натираем соломкой и перекладываем в отдельную миску. Лук очищаем и нарезаем перьями.



Приготовление зимней консервации / Фото Клопотенко

В глубочайшей кастрюле нагреваем масло на среднем огне. Добавляем сначала лук и обжариваем, пока он не станет мягким, периодически помешивая. После этого добавляем морковь и тушим еще 3 минуты, помешивая. В последнюю очередь добавляем кабачки и тушим еще 3 минуты.



Приготовление зимней консервации / Фото Клопотенко

Добавляем сахар, уксус, выжатый чеснок, кориандр и острый молотый перец. Хорошо солим все и перемешиваем. Тушим блюдо 10 минут.



Приготовление зимней консервации / Фото Клопотенко

В стерилизованные банки выкладываем горячую овощную смесь. Закрываем стерильными крышками и переворачиваем до полного охлаждения.

Приятного аппетита!

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