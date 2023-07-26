Цей варіант зимової консервації з кабачків та моркви стане улюбленим серед ваших рецептів. Він не тільки легкий у приготуванні, а й надзвичайно смачний.

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Подавайте кабачки по-корейськи до м'яса, риби або гарнірів з картоплі. Смакуватиме також гречана каша та макарони.

Рецепт кабачків по-корейськи

Час: 2 години

2 години Порції: 4

Інгредієнти:

– 3 кілограми кабачків;

– 1,5 кілограма моркви;

– 1,5 кілограма цибулі;

– 3 ложки солі;

– 750 грамів соняшникової олії (рафінованої);

– 150 грамів оцту 9%;

– 60 грамів меленого коріандру;

– 300 грамів цукру;

– 3 чайні ложки гострого меленого перцю;

– 3 головки часнику.

Приготування:

Моркву чистимо та натираємо на спеціальній тертці соломкою. Викладаємо в окрему миску.

Кабачки також натираємо соломкою і перекладаємо в окрему миску. Цибулю очищаємо і нарізаємо пір'ям.



Приготування зимової консервації / Фото Клопотенка

В глибокій каструлі нагріваємо олію на середньому вогні. Додаємо спочатку цибулю й обсмажуємо, доки вона не стане мʼякою, періодично помішуючи. Після цього додаємо моркву і тушкуємо ще 3 хвилини, помішуючи. В останню чергу додаємо кабачки та тушкуємо ще 3 хвилини.



Приготування зимової консервації / Фото Клопотенка

Додаємо цукру, оцет, вичавлений часник, коріандр і гострий мелений перець. Добре солимо все та перемішуємо. Тушкуємо страву 10 хвилин.



Приготування зимової консервації / Фото Клопотенка

У стерилізовані банки викладаємо гарячу овочеву суміш. Закриваємо стерильними кришками і перевертаємо до повного охолодження.

Смачного!

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