Кабачки по-корейски: популярный рецепт от Клопотенко
26 июля 2023, 12:13Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Существует много рецептов из кабачков на зиму, но этот особенный. Его можно подавать как закуску или брать за основу для рагу.
Этот вариант зимней консервации из кабачков и моркови станет излюбленным среди ваших рецептов. Он не только легок в приготовлении, но и очень вкусен.
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Подавайте кабачки по-корейски к мясу, рыбе или гарнирам из картофеля. Будет вкусить также гречневая каша и макароны.
Рецепт кабачков по-корейски
- Время: 2 часа
- Порции: 4
– 3 килограмма кабачков;
– 1,5 килограмма моркови;
– 1,5 килограмма лука;
– 3 ложки соли;
– 750 граммов подсолнечного масла (рафинированного);
– 150 граммов уксуса 9%;
– 60 граммов молотого кориандра;
– 300 граммов сахара;
– 3 чайные ложки острого молотого перца;
– 3 головки чеснока.
Приготовление:
- Морковь чистим и натираем на специальной терке соломкой. Выкладываем в отдельную миску.
- Кабачки также натираем соломкой и перекладываем в отдельную миску. Лук очищаем и нарезаем перьями.
Приготовление зимней консервации / Фото Клопотенко
- В глубочайшей кастрюле нагреваем масло на среднем огне. Добавляем сначала лук и обжариваем, пока он не станет мягким, периодически помешивая. После этого добавляем морковь и тушим еще 3 минуты, помешивая. В последнюю очередь добавляем кабачки и тушим еще 3 минуты.
Приготовление зимней консервации / Фото Клопотенко
- Добавляем сахар, уксус, выжатый чеснок, кориандр и острый молотый перец. Хорошо солим все и перемешиваем. Тушим блюдо 10 минут.
Приготовление зимней консервации / Фото Клопотенко
- В стерилизованные банки выкладываем горячую овощную смесь. Закрываем стерильными крышками и переворачиваем до полного охлаждения.
Приятного аппетита!Понравился ли рецепт зимней консервации? Попытайтесь также приготовить маринованные огурцы с горчицей.