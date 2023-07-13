Рецепт кабачковой икры, как из магазина
13 июля 2023, 16:36Читати новину українською
Пора делать заготовки на зиму. Предлагаем начать готовить закрутки из кабачков, как вот икру. Она станет великолепной закуской к столу.
Кабачковая икра – популярная зимняя закуска, которую часто подают к овощным гарнирам из картофеля, или к мясу, или рыбе. Также вкусно просто смазать закуску на хлеб или брускету. 24 канал подготовил проверенный рецепт.
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Обязательно попытайтесь приготовить такую закрутку на зиму. Она точно понравится всем.
Рецепт кабачковой икры
- Время: 2 часа
- Порции: 2 – 4
– 3 килограмма кабачков;
– 1 килограмма моркови;
– 400 миллилитров подсолнечного масла;
– 4 столовые ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки соли;
– сахар;
– 2 – 3 столовых ложки уксуса 5 – 9%.
Приготовление:
- Тщательно помойте овощи проточной водой. Срежьте с кабачков кожицу и нарежьте мякоть кусочками. Почистите морковь от кожуры, нарежьте кусочками.
- Отправьте кабачки и морковь в большую кастрюлю (минимум 6 литров), залейте овощи водой.
- Отправьте кастрюлю на огонь и отварите овощи в течение 40 минут.
- Готовые овощи переложите в миску и измельчите блендером в пюре.
- Снова перелейте пюре в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте в пюре сахар, соль, уксус и томатную пасту. Перемешайте и варите еще 50 минут.
- Переложите кабачковую икру в стерилизованные банки и закройте крышками. Переверните закрытые банки с икрой вверх дном и накройте вафельным полотенцем. Обязательно охладите икру при комнатной температуре.
- Храните кабачковую икру в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!Понравился ли рецепт закрутки на зиму? Попытайтесь также приготовить домашний вишняк.