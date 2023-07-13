Кабачкова ікра – популярна зимова закуска, яку часто подають до овочевих гарнірів з картоплі, або до м'яса чи риби. Також смачно просто намастити закуску на хліб чи брускету. 24 канал підготував перевірений рецепт.

Читайте також Такого ви ще не куштували: курячі стріпси в шоколадному соусі з перцем чилі

Обов'язково спробуйте приготувати таку закрутку на зиму. Вона точно сподобається всім.

Рецепт кабачкової ікри

Час: 2 години

2 години Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 3 кілограми кабачків;

– 1 кілограми моркви;

– 400 мілілітрів соняшникової олії;

– 4 столові ложки томатної пасти;

– 2 столові ложки солі;

– цукор;

– 2 – 3 столові ложки оцту 5 – 9%.

Приготування:

Ретельно помийте овочі проточною водою. Зріжте з кабачків шкірку та наріжте м'якоть шматочками. Почистіть моркву від шкірки, наріжте шматочками.

Відправте кабачки та моркву у велику каструлю (мінімум 6 літрів) залийте овочі водою.

Відправте каструлю на вогонь та відваріть овочі протягом 40 хвилин.

Готові овочі перекладіть у миску та подрібніть блендером в пюре.

Знову перелийте пюре в каструлю та доведіть до кипіння. Додайте до пюре цукор, сіль, оцет та томатну пасту. Перемішайте та варіть ще 50 хвилин.

Перекладіть кабачкову ікру в стерилізовані банки та закрийте кришками. Переверніть закриті банки з ікрою догори дном та накрийте вафельним рушником. Обов'язково охолодіть ікру при кімнатній температурі.

Зберігайте кабачкову ікру в темному та прохолодному місці.

Смачного!

Сподобався рецепт закрутки на зиму? Спробуйте також приготувати домашній вишняк.