Кабачкова ікра – популярна зимова закуска, яку часто подають до овочевих гарнірів з картоплі, або до м'яса чи риби. Також смачно просто намастити закуску на хліб чи брускету. 24 канал підготував перевірений рецепт.
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Обов'язково спробуйте приготувати таку закрутку на зиму. Вона точно сподобається всім.
Рецепт кабачкової ікри
- Час: 2 години
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- Ретельно помийте овочі проточною водою. Зріжте з кабачків шкірку та наріжте м'якоть шматочками. Почистіть моркву від шкірки, наріжте шматочками.
- Відправте кабачки та моркву у велику каструлю (мінімум 6 літрів) залийте овочі водою.
- Відправте каструлю на вогонь та відваріть овочі протягом 40 хвилин.
- Готові овочі перекладіть у миску та подрібніть блендером в пюре.
- Знову перелийте пюре в каструлю та доведіть до кипіння. Додайте до пюре цукор, сіль, оцет та томатну пасту. Перемішайте та варіть ще 50 хвилин.
- Перекладіть кабачкову ікру в стерилізовані банки та закрийте кришками. Переверніть закриті банки з ікрою догори дном та накрийте вафельним рушником. Обов'язково охолодіть ікру при кімнатній температурі.
- Зберігайте кабачкову ікру в темному та прохолодному місці.
Смачного!