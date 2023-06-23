Домашняя карамель – отличный вариант для выпечки, десерта или просто к напитку: горячему или холодному.
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Чтобы карамель получилась удачной, нужно соблюдать технологию ее приготовления, а именно температурный режим. Она будет готова буквально через 15 минут, а вот время на стабилизацию будет от 3 – 4 часов.
Рецепт домашней карамели
- Время: 15 минут
- Порции: 300 – 400 граммов
Приготовление:
- В широкую кастрюлю с толстым дном высыпаем сахар.
- Включаем средний огонь и доводим сахар до полного растопления. Доводим сахар до янтарного цвета.
- ️Уменьшаем огонь до минимума, добавляем холодное масло, хорошо перемешиваем, осторожно, будет бурлить.
- Добавляем горячие сливки, постепенно, перемешиваем также осторожно.
- ️Даем еще минутку на огне карамели прокипеть, снимаем с огня, взбиваем блендером для идеальной текстуры, переливаем в удобную охлаждающую посуду, накрываем пленкой в контакт.
- Карамель готова.
Приятного аппетита!
Охлаждаем на поверхности до комнатной температуры, затем кладем в холодильник.
️Срок хранения такой карамели больше месяца. Если хотите соленую карамель – добавьте 3 грамма соли на этапе вливания сливок.