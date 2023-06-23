Домашня карамель – чудовий варіант для випічки, десерту чи просто до напою: гарячого чи холодного.

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Щоб карамель вийшла вдалою, потрібно дотримуватися технології її приготування, а саме температурного режиму. Вона буде готовою буквально за 15 хвилин, а от час на стабілізацію буде від 3 – 4 годин.

Рецепт домашньої карамелі

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 300 – 400 грамів

Інгредієнти:

– 240 грамів цукру;

– 50 г холодного масла 82% жирності;

– 200 г гарячих вершків 30 – 33% жирності;

– сіль (за бажанням).

Приготування:

️В широку каструлю з товстим дном висипаємо цукор.

️Вмикаємо середній вогонь і доводимо цукор до повного розтоплення. Доводимо цукор до янтарного кольору.

️Зменшуємо вогонь до мінімуму, додаємо холодне масло, добре перемішуємо, обережно, буде бурлити.

️Додаємо гарячі вершки, поступово, перемішуємо також обережно.

️Даємо ще хвилинку на вогні карамелі прокипіти, знімаємо з вогню, збиваємо блендером для ідеальної текстури, переливаємо в зручний посуд для охолодження, накриваємо плівкою в контакт.

Карамель готова.

Смачного!

️Охолоджуємо на поверхні до кімнатної температури, потім кладемо в холодильник.

️Термін зберігання такої карамелі понад місяць. Якщо хочете солону карамель – додайте 3 грами солі на етапі вливання вершків.

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