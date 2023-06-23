15 минут и готово: домашняя карамель к выпечке или кофе

Многие популярные десерты состоят из карамели. В магазинах можно купить ее готовой, но состав такого продукта желает лучшего. Мы выбрали рецепт, который поможет приготовить ее собственноручно.

Домашняя карамель – отличный вариант для выпечки, десерта или просто к напитку: горячему или холодному.

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Чтобы карамель получилась удачной, нужно соблюдать технологию ее приготовления, а именно температурный режим. Она будет готова буквально через 15 минут, а вот время на стабилизацию будет от 3 – 4 часов.

Рецепт домашней карамели

Время: 15 минут

15 минут Порции: 300 – 400 граммов

– 240 граммов сахара;– 50 г холодного масла 82% жирности;– 200 г горячих сливок 30 – 33% жирности;– соль (по желанию).

Приготовление:

В широкую кастрюлю с толстым дном высыпаем сахар.

Включаем средний огонь и доводим сахар до полного растопления. Доводим сахар до янтарного цвета.

️Уменьшаем огонь до минимума, добавляем холодное масло, хорошо перемешиваем, осторожно, будет бурлить.

Добавляем горячие сливки, постепенно, перемешиваем также осторожно.

️Даем еще минутку на огне карамели прокипеть, снимаем с огня, взбиваем блендером для идеальной текстуры, переливаем в удобную охлаждающую посуду, накрываем пленкой в контакт.

Карамель готова.

Приятного аппетита!

Охлаждаем на поверхности до комнатной температуры, затем кладем в холодильник.

️Срок хранения такой карамели больше месяца. Если хотите соленую карамель – добавьте 3 грамма соли на этапе вливания сливок.

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