Без картофеля не обходится ни одно застолье: дома его можно отварить или запечь в духовке, а на природе – приготовить на мангале.
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Картошку можно выложить на решетку, нанизать на шампуры или запечь в фольге. 24 канал подготовил рецепт, который подойдет на решетке или на шампурах.
Рецепт картофеля на мангале
- Время: 30 – 40 минут
Приготовление:
- Тщательно моем картофель, разрезаем грубыми кусками. Переводим в пакет или глубокую миску.
- Добавляем выжатый чеснок, растительное масло, специи и соль. Тщательно все перемешиваем и оставляем на 5-10 минут.
- Нанизываем картофель на шампуры или выкладываем на сетку. Обжариваем на мангале до готовности.
Приятного аппетита!