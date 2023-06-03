Без картоплі не обходиться жодне застілля: вдома її можна відварити або запекти в духовці, а на природі – приготувати на мангалі.
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Картоплю можна викласти на решітку, нанизати на шампури чи запекти у фользі. 24 канал підготував рецепт, який підійде на решітці чи на шампурах.
Рецепт картоплі на мангалі
- Час: 30 – 40 хвилин
Приготування:
- Ретельно миємо картоплю, розрізаємо грубими шматками. Перекладаємо в пакет, або глибоку миску.
- Додаємо вичавлений часник, олію, спеції та сіль. Ретельно все перемішуємо та залишаємо на 5 – 10 хвилин.
- Нанизуємо картоплю на шампури, або викладаємо на сітку. Обсмажуємо на мангалі до готовності.
Смачного!