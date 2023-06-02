Летом мы не только употребляем в пищу больше овощей и фруктов, но и наслаждаемся ароматным и сочным мясом из мангала. Чтобы не испортить звезду празднования, рекомендуем замариновать его в минералке.

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Так мясо будет невероятно нежным, сочным и ароматным. Попытайтесь и вам понравится.

Рецепт шашлыка на минералке

Время: 5 часов

Ингредиенты:

– 0,5 литра минералки;

– 4 репчатые луковицы;

– соль;

– черный молотый перец;

– молотый кориандр.

Приготовление:

Для этого рецепта лучше всего подойдет свиная ошейка. Мясо нарезаем порционными кусками, к нему добавляем перец и молотый кориандр. Специи придадут шашлыку приятный аромат и вкус. Мясо пока не солимо.

В глубокой посуде тщательно смешиваем мясо и лук, заливаем минеральной водой. Важно взять самое сильногазированное, пузырьки газа помогут смягчить мясо. Оставляем мариноваться минимум на 4 часа.

Перед тем как нанизывать мясо на шампуре, посолите его.

Приятного аппетита!

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