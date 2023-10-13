Трюфелі – популярні цукерки, які готують на основі шоколаду, але сьогодні ми пропонуємо спробувати інший варіант – з фініками. В них не треба додавати цукор, бо фініки самі по собі солодкі.

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Як зробити такі цукерки вдома власноруч? Достатньо придбати потрібні інгредієнти та чітко виконувати прості пункти згідно з рецептом. Нумо готувати разом!

Рецепт трюфелів без цукру

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 10 – 12 штук

Інгредієнти:

– 500 грамів в'ялених фініків;

– 3 столові ложки какао;

– 30 грамів вершків.

Для обвалювання:

– 2 столові ложки какао;

– 100 грамів подрібнених фісташок;

– 100 грамів подрібнених волоських горіхів.

Приготування:

З фініків дістаємо кісточки, додаємо до них 3 столові ложки какао та трішки вершків. Перебиваємо все в блендері до однорідної маси.

З фінікової маси сформуйте кульки вологими руками, обваляйте їх або в какао, або в фісташках, або в волоських горіхах, щоб були різні смаки. Викладіть їх на лист пергаменту.

Поставте цукерки в холодильник для стабілізації (можна на 1 годинку, а можна на ніч).

Смачного!

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