Трюфелі – популярні цукерки, які готують на основі шоколаду, але сьогодні ми пропонуємо спробувати інший варіант – з фініками. В них не треба додавати цукор, бо фініки самі по собі солодкі.
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Як зробити такі цукерки вдома власноруч? Достатньо придбати потрібні інгредієнти та чітко виконувати прості пункти згідно з рецептом. Нумо готувати разом!
Рецепт трюфелів без цукру
- Час: 30 хвилин
- Порції: 10 – 12 штук
Приготування:
- З фініків дістаємо кісточки, додаємо до них 3 столові ложки какао та трішки вершків. Перебиваємо все в блендері до однорідної маси.
- З фінікової маси сформуйте кульки вологими руками, обваляйте їх або в какао, або в фісташках, або в волоських горіхах, щоб були різні смаки. Викладіть їх на лист пергаменту.
- Поставте цукерки в холодильник для стабілізації (можна на 1 годинку, а можна на ніч).
Смачного!