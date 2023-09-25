Консервированная кукуруза – отличный вариант для зимней консервации. Ее удобно добавлять в салаты, она без консервантов и приготовлена собственноручно.
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Мы предлагаем не только заморозить кочаны кукурузы, но и закрыть зернышками с лимонной кислотой. Несколько таких баночек точно выручат вас в зимний период.
Консервированная кукуруза с лимонной кислотой
- Время: 2 часа
- Порции: 1
Приготовление:
- Кукурузные кочаны отвариваем в подсоленной (1 столовая ложка на 10 литров воды) воде 40 – 50 минут. Вынимаем их и оставляем охлаждаться. Кукурузный отвар оставляем для заливки.
- С кочанов отрезаем зерна и ссыпаем их в стерильные банки. В каждую банку кладем 1 столовую ложку сахара, половинку чайной ложки поваренной соли и треть чайной ложки лимонной кислоты.
- Отвар доводим до кипения и заливаем содержимое банок кипящим маринадным раствором. Прикрываем каждую банку прокипяченной крышкой и ставим стерилизовать 15 – 20 минут.
- Закрываем крышки, ставим банки вверх дном и закутываем теплым одеялом.
- Сохраняем готовые закрутки в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!