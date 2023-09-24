Пока сезон слив в разгаре, скорее готовить сочный пирог с нежным белковым слоем по рецепту Оли Сумской. Актриса рассказала на своей странице в соцсети, что семейный фирменный рецепт, который она обожает.

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А мы добавим, что такой вариант домашней выпечки приятно удивит вкусом, он не сложен в приготовлении и подойдет для семейного чаепития.

Рецепт песочного сливового пирога

  • Время: 60 минут
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Отделяем желтки от белков. Отправляем белки в холодильник, а желтки взбиваем с сахаром.
  • Взбитые желтки вводим в муку.
  • На крупной терке натираем холодное сливочное масло и смешиваем с мукой, разрыхлителем и лимонным соком. Добавляем ванильный сахар и вымешиваем однородное тесто. Оно не должно липнуть в руки – это важно.
  • Формируем шарик, заворачиваем в слой пищевой пленки и кладем в холодильник на 10 – 15 минут. Тем временем взбиваем белки до стойких пиков, постепенно вводя чуть больше полустакана сахара и чайную ложечку лимонного сока. Должна получиться густая, устойчивая масса. Отправляем белки в холодильник.
  • Тщательно моем сливы, разрезаем пополам и отделяем от косточек.
  • Раскатываем готовое тесто на пергаменте для выпечки. Формируем его на противень и выкладываем половинки слив.
  • Разогреваем духовку до 160 градусов и отправляем все выпекаться 20 – 30 минут.
  • Вынимаем противень с тестом и сливами из духовки, покрываем взбитыми белками и снова ставим в духовку. Запекаем еще 5 – 7 минут, чтобы белки взялись румяной корочкой.
  • Подаем пирог со сливами к столу теплым.

Приятного аппетита!