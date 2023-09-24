Пока сезон слив в разгаре, скорее готовить сочный пирог с нежным белковым слоем по рецепту Оли Сумской. Актриса рассказала на своей странице в соцсети, что семейный фирменный рецепт, который она обожает.
Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша
А мы добавим, что такой вариант домашней выпечки приятно удивит вкусом, он не сложен в приготовлении и подойдет для семейного чаепития.
Рецепт песочного сливового пирога
- Время: 60 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Отделяем желтки от белков. Отправляем белки в холодильник, а желтки взбиваем с сахаром.
- Взбитые желтки вводим в муку.
- На крупной терке натираем холодное сливочное масло и смешиваем с мукой, разрыхлителем и лимонным соком. Добавляем ванильный сахар и вымешиваем однородное тесто. Оно не должно липнуть в руки – это важно.
- Формируем шарик, заворачиваем в слой пищевой пленки и кладем в холодильник на 10 – 15 минут. Тем временем взбиваем белки до стойких пиков, постепенно вводя чуть больше полустакана сахара и чайную ложечку лимонного сока. Должна получиться густая, устойчивая масса. Отправляем белки в холодильник.
- Тщательно моем сливы, разрезаем пополам и отделяем от косточек.
- Раскатываем готовое тесто на пергаменте для выпечки. Формируем его на противень и выкладываем половинки слив.
- Разогреваем духовку до 160 градусов и отправляем все выпекаться 20 – 30 минут.
- Вынимаем противень с тестом и сливами из духовки, покрываем взбитыми белками и снова ставим в духовку. Запекаем еще 5 – 7 минут, чтобы белки взялись румяной корочкой.
- Подаем пирог со сливами к столу теплым.
Приятного аппетита!