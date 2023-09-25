Консервована кукурудза – відмінний варіант для зимової консервації. Її зручно додавати до салатів, вона без консервантів та приготована власноруч.

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Ми пропонуємо не тільки заморозити качани кукурудзи, а й закрити зернятками з лимонною кислотою. Кілька таких баночок точно виручать вас у зимовий період.

Консервована кукурудза з лимонною кислотою

Час: 2 години

2 години Порції: 1

Інгредієнти:

– качани кукурудзи.

Для маринаду на півлітрову банку:

_ 1 столова ложка цукру;

– ½ чайної ложки солі;

– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування:

Кукурудзяні качани відварюємо в підсоленій (1 столова ложка на 10 літрів води) воді 40 – 50 хвилин. Виймаємо їх і залишаємо охолоджуватися. Кукурудзяний відвар залишаємо для заливки.

З качанів відрізаємо зерна і зсипаємо їх в стерильні банки. У кожну банку кладемо 1 столову ложку цукру, половинку чайної ложки кухонної солі і третину чайної ложки лимонної кислоти.

Відвар доводимо до кипіння і заливаємо вміст банок киплячим маринадним розчином. Прикриваємо кожну банку прокип’яченої кришкою і ставимо стерилізувати 15 – 20 хвилин.

Закриваємо кришки, ставимо банки догори дном і закутуємо теплою ковдрою.

Зберігаємо готові закрутки в темному і прохолодному місці.

Смачного!

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