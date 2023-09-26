В десерт, на компот или в торт: рецепт консервированных персиков половинками
26 сентября 2023, 10:31Читати новину українською
Источник:Хозяйочка
Пора консервировать персики на зиму, чтобы лакомиться ими в любое время. Мы подготовили рецепт половинками, чтобы было удобно и вкусно.
Консервированные персики – это не только вкусная закрутка на зиму, но и отличная альтернатива сладостям. Их можно есть прямо из банки или добавлять к десертам или начинкам в торты.
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Мы приготовили простой рецепт персиков половинками, который точно сможет повторить каждый.
Рецепт консервированных персиков половинками
- Время: 2 часа
- Порции: расчет на 6 литровых банок
– 35 – 40 штук персиков;
– 400 граммов сахара;
– 2 литра воды;
– около 1 чайной ложки лимонной кислоты.
Приготовление:
- Предварительно подготовьте стерилизованные литровые банки, в которые мы будем закрывать персики.
- Тщательно моем персики, разрезаем их пополам и удаляем косточки.
- Наполняем банки персиками на 4/5 объема. Основное, чтобы персики полностью были в сиропе, который следует залить со временем. Судя по практике, в одну литровую банку может уместиться 6 – 7 персиков.
- Доведите до кипения 2 литра воды и залейте в каждую банку с персиками.
- Прикройте банки крышками и оставьте на 15 минут.
- Затем воду из банок следует вылить в кастрюлю и довести до кипения. Далее высыпьте весь сахар и снова дождитесь пока вода в кастрюле закипит.
- Пока сироп будет закипать, добавьте в каждую банку по щепотке лимонной кислоты (на кончике чайной ложки). Кипящим сиропом залейте банки с персиками и закройте их обычным способом.
- Еще горячую консервацию переверните вверх дном и укутайте в одеяло. Как только банки с консервированными персиками остынут, переведите их в темное и прохладное помещение.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сливовый пирог по рецепту.